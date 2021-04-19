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亨泰光 今年營收看增20％

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

視力矯正鏡片廠商亨泰光（6747）今年隨台灣市場多項產品上市，加上中國大陸角膜塑型片推出新產品，且銷售渠道將持續增加，長期營運動能向上，法人估，全年營收可望維持逾20%成長。

亨泰光旗下主要產品為角膜塑型鏡，並在中國取得二張三類醫療器械證照，現有中國地區角膜塑型片證照核發僅十張，證照取得相當不容易。更是台灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，在該領域市占居領導地位的廠商，亦是大陸角膜塑型鏡市場唯一台灣廠商。亨泰角膜塑型片產品在台市占率達70%以上，在大陸亦達10-15%。

亨泰光指出，看好大陸市場亨泰光積極布局，去年引進大陸昊海生科入股子公司上海亨泰，以人民幣2,500萬元（約新台幣1億元）取得55%股權，本月交割，因此本月就開始認列投資損益。

據悉，昊海和亨泰光合作主要採昊海經銷模式，雙方簽訂三年的保證採購合約，昊海保證今年採購角膜塑型片3萬片，2022年採購7萬片，2023年採購20萬片，而亨泰負責出貨，上海亨泰銷售，展望未來，將豐富眼視光產品線，並計畫走入資本市場。

另外，看好台灣和大陸近視控制市場成長，且今年持續推出新產品，大陸市占率可望大幅成長。

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