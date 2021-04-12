後疫情時期全球經濟復甦，特殊鋼主力廠榮剛（5009）單月接單超過7億元，突破2年新高，在手訂單顯示未來營運「月來月旺」，中長期看俏。

榮剛董事長王炯棻指出，新冠肺炎疫情雖仍對全球經濟產生干擾，但隨著疫苗施打的國家與人數增加，各企業開始為景氣復甦預作準備。

包括美國飛機大廠波音（Boeing）公司日前接獲來自美國西南航空100架波音737MAX系列飛機訂單，其他的飛機製造商也陸續傳出接單佳訊，透露出航太景氣正逐步復甦中。

此外，中國日前發布煉鋼限產令，加上關稅壁壘逐漸鬆綁、美國總統拜登所欲實施的2兆美元基礎建設計畫，可望為相關基礎工業市場帶來新一波榮景，公司樂觀看待今年營運展望。

王炯棻表示，去年底以來世界各國陸續開始施打新冠肺炎疫苗，在疫情有機會得到控制的樂觀看法下帶動全球民生工業逐漸復甦，連帶鋼鐵及機械加工市場景氣也持續升溫。

榮剛接單出貨受惠於工模具鋼、功能型不銹鋼與低合金鋼市場轉熱，不僅需求持續暢旺且市場價格良好，3月接單超過7億元突破兩年新高，在手訂單顯示未來數月營收有望逐步揚升，回到疫情前的成長軌道。