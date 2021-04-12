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台翰 拚業績快速回升

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

塑膠射出廠台翰（1336）因零組件缺料影響，今年首季營收3.77億元，年減19.3%。台翰指出，產能稼動率正逐步攀升，期盼未來業績表現能快速回神。

台翰3月營收1.23億元，月增57.13%，年減19.4%，首季營收較去年同期衰退。台翰認為，主要是春節長假，工作天數較少、主要客戶上游電子原料缺料，造成供應鏈拉貨力道減緩。

台翰表示，目前印表機/事務機產業仍面臨部分電子原料零組件供應短缺的問題，客戶對台翰旗下塑膠射出成形的拉貨力道減緩，但客戶看準後疫情時間居家辦公及遠距教學等宅經濟商機，仍與公司持續開發多款新材料及技術應用升級之印表機/事務機新機種，隨著客戶需求持續增加，有利保持訂單能見度。

過去一年因美中貿易戰、疫情衝擊等造成供應鏈重組裂解區域化，東南亞已展現消費潛力及吸引外資進駐的實力，創造各國前進東南亞投資的情況，包括美國、南韓、台灣等地電子廠開始布局東南亞，而台翰早已卡位，有競爭優勢。

展望2021年，台翰對東南亞兩個生產基地營運規模放大仍有信心，將持續執行技術人才培育、優化製程效率、彈性調配產能、強化模具設計開發等重要策略，除有助提高印表機/事務機單一客戶滲透率外，亦積極開拓與不同產業客戶合作空間。

據了解，台翰印表機╱事務機主要客戶為Canon、Epson、Brother、京瓷Kyocera等大廠，隨著主要客戶加重東南亞的資本支出，台翰的模具、塑膠射出成型產品需求也跟著擴大，來自東南亞地區的比率逐步拉高。

東南亞 印表機 營收

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