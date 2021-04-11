聽新聞
test
0:00 / 0:00
散熱需求增 雙鴻、廣運旺
英特爾伺服器新平台推出，伺服器大廠戴爾等看好在運算效能提升下，對於散熱需求增加，水冷式散熱伺服器滲透率可望提高，同時浸入式散熱方案需求也逐步增加，法人看好雙鴻（3324）、尼得科超眾、廣運等相關供應鏈受惠。
英特爾10奈米製程Ice Lake 伺服器晶片平均性能較上一代增加46%，在整體效能提高下，伺服器散熱需求隨之提高，讓各大廠商推出的新伺服器都強化散熱功能。
戴爾日前發表新一代Dell EMC PowerEdge系列，17款產品涵蓋英特爾、超微處理器，主打運用於AI及邊緣運算領域。新款伺服器採用獨特機箱設計，並有專屬管道散熱風扇及自適應散熱機制，與前一代產品相比，能源效率提高60%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言