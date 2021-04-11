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散熱需求增 雙鴻、廣運旺

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

英特爾伺服器新平台推出，伺服器大廠戴爾等看好在運算效能提升下，對於散熱需求增加，水冷式散熱伺服器滲透率可望提高，同時浸入式散熱方案需求也逐步增加，法人看好雙鴻（3324）、尼得科超眾、廣運等相關供應鏈受惠。

英特爾10奈米製程Ice Lake 伺服器晶片平均性能較上一代增加46%，在整體效能提高下，伺服器散熱需求隨之提高，讓各大廠商推出的新伺服器都強化散熱功能。

戴爾日前發表新一代Dell EMC PowerEdge系列，17款產品涵蓋英特爾、超微處理器，主打運用於AI及邊緣運算領域。新款伺服器採用獨特機箱設計，並有專屬管道散熱風扇及自適應散熱機制，與前一代產品相比，能源效率提高60%。

英特爾 戴爾

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