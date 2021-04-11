長榮鋼環保事業 夠利
長榮集團轉投資、準上市公司長榮鋼鐵（2211）其環保事業群，將成為公司獲利小金雞，長榮鋼鐵長期在環保事業耕耘，陸續步入收割階段，環保業務約占長榮鋼鐵合併營收25%，獲利貢獻超過55%，毛利率大幅優於鋼構本業。
長榮鋼預計4月12日以每股41元上市掛牌；該公司去年總營收為93.49億元，稅後純益為10.43億元，年增率10.13%，每股稅後純益為2.65元。
受惠於鋼構訂單量增加，工程進度符合預期，9日公布的3月營收寫下歷史新高達12億元，年增率102.64%，累計第1季營收為30.48億元，年增率25.28%。
長榮鋼鐵在桃園市共擁有欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家特許的專業廢棄物處理公司，營運範圍包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務，兼具環境保護、資源再生以及綠色能源等多重效益，有效落實「循環經濟」理念。
其中，欣榮成立已經達20年，今年正在跟桃園市府重新議價廢棄物處理合約，預計年底跟桃園市府完成續約，簽約期為十年、外加五年可以直接續約，近年來欣榮主要的獲利來源已經不是環保回收的部分；而是在處理廢棄物過程中，透過產能設計環保回收所產生的發電量，發電效率非常好，除了供應欣榮本身用電外，多餘的電也送回去出售給台電，發電的收入毛利率達50%。
廢棄物處理屬於特許事業，進入門檻高，具有穩定的獲利能力，成為長榮鋼鐵長期最重要的獲利來源。目前環保業務約占長榮鋼鐵合併營收25%，但獲利貢獻超過55%以上，讓原本處於景氣循環產業的長榮鋼鐵，受惠環保事業的加持，大幅降低景氣循環的影響。
在桃園市的廢棄物處理需求方面，隨著人口自然成長、產業發展及就業人口移入，2016-2019年桃園市廢棄物產量年複合成長率14%，處理需求成長強勁。2019年桃園市廢棄物產量達到118萬噸，依欣榮現有處理能量44萬噸，比重僅占37%，即使榮鼎在今年底啟用後可增加21.9萬噸，但合計65.9萬噸的處理能量也僅占桃園市廢棄物產量56%左右，明顯供不應求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言