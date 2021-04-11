長榮鋼環保事業 夠利

長榮集團轉投資、準上市公司長榮鋼鐵（2211）其環保事業群，將成為公司獲利小金雞，長榮鋼鐵長期在環保事業耕耘，陸續步入收割階段，環保業務約占長榮鋼鐵合併營收25%，獲利貢獻超過55%，毛利率大幅優於鋼構本業。

圖／經濟日報提供

長榮鋼預計4月12日以每股41元上市掛牌；該公司去年總營收為93.49億元，稅後純益為10.43億元，年增率10.13%，每股稅後純益為2.65元。

受惠於鋼構訂單量增加，工程進度符合預期，9日公布的3月營收寫下歷史新高達12億元，年增率102.64%，累計第1季營收為30.48億元，年增率25.28%。

長榮鋼鐵在桃園市共擁有欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家特許的專業廢棄物處理公司，營運範圍包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理與汽電共生等資源循環業務，兼具環境保護、資源再生以及綠色能源等多重效益，有效落實「循環經濟」理念。

其中，欣榮成立已經達20年，今年正在跟桃園市府重新議價廢棄物處理合約，預計年底跟桃園市府完成續約，簽約期為十年、外加五年可以直接續約，近年來欣榮主要的獲利來源已經不是環保回收的部分；而是在處理廢棄物過程中，透過產能設計環保回收所產生的發電量，發電效率非常好，除了供應欣榮本身用電外，多餘的電也送回去出售給台電，發電的收入毛利率達50%。

廢棄物處理屬於特許事業，進入門檻高，具有穩定的獲利能力，成為長榮鋼鐵長期最重要的獲利來源。目前環保業務約占長榮鋼鐵合併營收25%，但獲利貢獻超過55%以上，讓原本處於景氣循環產業的長榮鋼鐵，受惠環保事業的加持，大幅降低景氣循環的影響。