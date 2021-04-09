聖暉3月營收達14億元 為單月攀同期新高

聖暉（5536）今日公布2021年3月合併營收達14億元，年增17.4%，為歷年同期新高，主因受惠主要客戶持續加大無塵室機電整合工程施作進度需求，集團彈性採購、專案人力調配與管理綜效效益持續展開；主因2021年第一季合併營收為35.8億元，較去年同期成長16.09％。

聖暉表示，3月及首季營收繳出亮麗成績，主要受惠全球供應鏈加速生產基地分散，紛紛提高資本支出投入計畫，包括半導體、電子零組件及生技醫療等產業客戶建廠及擴產的需求增溫，由於聖暉持續深化多產業、多區域、多工種之重要營運策略，在此趨勢下更奠定集團更為有利接單利基，在建工程案量保持高水位能見度，挹注集團整體營運良好成長動能。

觀察全球5G應用需求大增、車用晶片需求強勢等因素，晶圓代工廠及封測廠2021年產能將全年吃緊並供不應求，帶動半導體相關產業鏈擴廠步伐加速，此外，台灣、東南亞地區為全球產業啟動產能分散之重點發展地區，爲聖暉整體業務發展帶來良好成長環境。

聖暉指出，集團持續針對無塵室及機電整合工程投入創新工法、垂直水平整合，具備大型及小型專案工程施作彈性，並於台灣、中國、越南、印尼、泰國、馬來西亞等當地就近服務，有效滿足不同產業客戶無塵室機電施作工期、品質等一次到位之優勢，持續墊高集團有利市場競爭門檻，以期穩定擴大整體營運規模。

展望本季，聖暉持續專注多產業、多區域、多工種之營運策略執行，在中美貿易戰與新冠肺炎疫情影響下，看好全球供應鏈重組腳步明確、以及台商回流投資需求，持續締造整體未完工的在建工程案量保持高水位之能見度，此外在整體接單策略上，除深化無塵室、機電工程施作，並積極整合集團資源提供全方位機電專業統包工程(EPCM)服務以擴大營運範疇，有望挹注未來營運更上層樓。