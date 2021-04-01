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櫃買中心審閱去年財報 永利聯合應停止交易

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之2020年度財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有一家永利聯合（8080），應調整交易方式計有11家，其中三家包括凌泰、百徽以及沛亨恢復普通交割方式交易，並自4月7日起實施。

櫃買中心說明相關調整交易方式之公司及原因，新增停止交易為永利聯合，其有價證券自2018年5月18日起採變更交易方法暨分盤方式交易迄今，今財務報告顯示淨值仍低於所列示股本二分之一及十分之三，原應繼續維持變更交易方法暨分盤方式交易，惟因有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第17款經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，爰停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

新增為變更交易方法有天蔥及系通兩家，因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券有和進、南璋、世紀，以及天揚。四家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法但取消分盤方式交易為泰偉，以及尚茂。兩家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤交易方式。

恢復普通交割方式交易則有凌泰、百徽，以及沛亨，三家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

櫃買中心 經營權 證券商

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