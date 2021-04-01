上櫃年報出爐 42家業者EPS逾10元

櫃買中心表示，上櫃公司應於3月31日公告申報2020年度財務報告者共計786家，已全數完成公告申報。經統計上櫃公司2020年度營收約2兆2,582億元，較去年度增加498億元，增加幅度為2.2%；同時2020年度稅前淨利2,257億元，較去年增加348億元，增加18.2%；整體獲利表現相當出色。

經分析，獲利成長金額較大的產業主要為半導體業、生技醫療業及其他電子業，其中半導體業因受惠5G等產品需求增加帶動獲利成長；生技醫療業因部分公司採用權益法之關聯企業損益份額及透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益增加而挹注獲利；其他電子業則是因疫情帶動相關產品需求成長。

而獲利衰退金額較大之產業主要為觀光事業、文化創意業及光電業，經分析觀光事業受疫情衝擊，市場旅遊需求減少導致整體產業獲利衰退；文化創意業因個別公司受新冠疫情影響，應收帳款收款較慢，故認列應收帳款備抵損失及商譽減損；光電業則係因部分公司去年有認列處分不動產利益及個別公司本期認列和解相關費用損失所致。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS 超過10元的公司計有42家，5元以上未達10元的公司計78家，2元以上未達5元的公司計184家，整體獲利上櫃公司共計566家，超過全體上櫃公司的七成，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS 排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/上櫃公司EPS排名）查詢。另投資人也可善用公開資訊觀測站的「財務報表專區」、「財務比較E 點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。