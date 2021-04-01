輝能赴美上市 無時間表

外電報導，台灣固態電池製造商輝能科技正評估今年在美國掛牌上市，輝能昨（31）日回應，為擴展電動車電池產能，有籌募資金需求，但掛牌上市只是選項之一，公司仍在評估階段，且掛牌也沒切確時間表。

彭博資訊引述知情人士說法，輝能正與潛在顧問研商可能的選項，包括透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併在美國掛牌上市。目前仍在初步討論階段，若是達成協議，可能賦予輝能數十億美元的估值。

輝能指出，公司布局電動車產業，為配合車廠客戶區域製造需求，需要海外擴產的資金，因此不排除用掛牌等各種方式籌措資金，但目前仍在評估階段。

輝能最早規劃2023年掛牌上市，但今年稍早釋出希望提前一、二年實現。輝能指出，仍希望能提前掛牌，但還沒有明確時間表，也不排除在海外掛牌上市。

輝能獲得市場關注，主因旗下桃科廠將於今年底試產，此為全球首座固態電池廠正式邁入量產。此外，輝能已與中國大陸一汽、蔚來簽署MOU，更與歐美大車廠接洽。