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南山人壽 去年淨利創新高

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

南山人壽公布去（2020）年營運成績，去年合併新契約保費1,049億元，合併總保費收入約新台幣3,946億元，稅後純益374億元，合併資產總值5.2兆元，股東權益約5,073億元。EPS為2.7元。

南山人壽指出，去年掌握市場波動，處分投資部位、實現資本利得，使淨投資收益上升，致去年合併稅後純益較前（2019）年度成長10%，整年度獲利表現，創南山人壽歷史新高。

南山人壽資產總額及股東權益持續成長，去年合併資產總值約5.2兆元，較前年成長7%；合併股東權益5,073億元，較前年成長38%。

去年受惠匯率及利率雙重優勢，南山人壽美元商品熱銷；另方面，積極創新發展健康獎勵回饋機制與商品服務商品線，延伸銷售動能，去年合併總保費收入約3,946億元。

南山產物去年則受疫情影響，暫停銷售海外旅行綜合保險，業績與獲利均受影響，惟車險與企業保險業績仍有成長，整體營收持平，檢視各項商品與各年度損失率發展趨勢，累計損失率高於再保合約所約定的損失率，故針對再保佣金收入做出合理的調整。在估列未來須返還再保佣金後，稅後純益較去年減少約2.02億元。

在企業社會責任方面，自2014年迄今，南山透過微型保險累計已嘉惠逾11萬人，繼去年與金門縣政府合作提供微保，今年範圍更擴及至西部所有離島，包括連江縣及澎湖縣政府，預計自4月起對該縣內15歲至75歲之中低、低收入戶提供微型保險保障，納保的民眾享有為期一年、最高30萬元的意外險保障，預計受惠人數約2,500人。

另外，「南山人壽儲備菁英計畫」今（2021）年是第三屆，預計延攬20至25位優秀人才，徵才領域涵蓋投資、財務、通路營運、金融暨法人機構通路、客戶企劃等五大職類。計畫期間將安排一年密集培訓；並依專業打造輪調計畫、專案指派；安排高階主管擔任職場導師，孕育金融保險未來接班人才。首年薪資上看百萬，大學以上應屆畢業生、具兩年內工作經驗者皆可申請，收件截至本月10日。

微型保險 南山人壽

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