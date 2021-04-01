綠界 暫居興櫃每股獲利王

興櫃年報將進入密集公告期，258檔興櫃個股中，共計70檔個股於昨（31）日前公告完成，目前表現較好的以電子產業為主，並以綠界科技（6763）暫居每股純益（EPS）獲利王、安格則暫居全年獲利成長王。

根據CMoney統計，目前為止，2020年興櫃EPS前五名為綠界科技、瑞鼎、凌陽創新、臺慶科、沅聖。國內第三方支付龍頭綠界科技以EPS 14.11元暫時領先，業務以提供電子商務業者金流收款、物流服務，以及電子發票加值中心等服務；興櫃股王瑞鼎則以13.12元暫居第二名、IC設計凌陽旗下小金雞的凌陽創新以9.09元暫居第三名。

此外，聚恆、力智、富世達、永豐實、錢櫃、宏碁資訊以及斯其大等EPS也超過5元。

2020年稅後純益年增率前五名為安格、富世達、斯其大、力智、聚恆。多元視訊轉換解決方案晶片開發商安格受惠於新冠疫情帶動遠距商機，獲利大幅增加30倍，年增率達3,173.9%，而富世達、斯其大也分別成長868.9%及753.8%。

此外，三商家購、凌陽創新、來頡、永豐實、普惠醫工、捷智商訊、旭德的稅後純益年增率也超過100%。

展望今年，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，IC設計族群的高成長性、驅動IC、被動元件族群在供需吃緊下帶動去年表現業績亮眼，今年上半年將延續供需吃緊狀態，隨著下半年旺季到來，看好後續成長動能。

類比IC雖然屬於復甦步調較慢的族群，不過在供需轉為緊張下，有機會帶動產業營運隨著整個IC設計族群正向表態。

PC、NB相關的去年受惠於疫情繳出亮眼成績單，雖然市場對於今年高成長動能展望抱有疑慮，不過根據大廠華碩、仁寶、廣達等在法說會釋出的訊息，仍比市場預期還要樂觀，相關廠商也有機會維持高水準；另外，在工業電腦方面，雖然營運大幅成長動能不強，但看好營運穩定表現。