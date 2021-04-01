泰博去年EPS 17.08元 創高
泰博(4736)昨(31)日公告2020財報，去年稅後純益15.21億元，大賺一個半股本，年成長129%，每股稅後純益(EPS)17.08元。去年受惠新冠疫情，帶動溫度量測產品需求量增，同時打入德、日等新市場，營收獲利雙雙創下歷史新高峰。
展望2021年，泰博指出，目前血糖業務穩定，多參數產品是主力推廣產品，疫後對於遠距產品需求持續增加，目前積極與遠距平台業者合作。至於因疫情突然爆紅的溫度量測產品，泰博表示，疫後產品出現世代交替，額溫槍與耳溫槍消長明顯，不過泰博過去的溫度量測產品占比低，影響不大，目前銷售以品牌為主，月出貨量約8萬-10萬隻，主要市場為美國、德國、台灣，其中日本從去年有較多的提升。
泰博向中研院取得的新冠抗原快篩試劑，看準疫苗上市後，快篩試劑將成防疫重要配套措施，市場需求將再成長。
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