櫃買業績發表 三連發

配合上櫃公司2020年度財務報告公告，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將於4月7日、8日及9日接續推出「生技醫療」、「智慧科技」及「富櫃200」等豐富主題，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦。

櫃買中心表示，自2020年以來，受到新冠肺炎疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而「生技醫療」產業亦為櫃買市場重要特色產業之一，4月7日邀請國內細胞治療專業品牌訊聯（1784）、知名體溫計醫材廠豪展，以及整合性的醫療後勤專業服務公司盛弘等三家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，為加速台灣產業升級，政府持續推動產業創新計畫，以智慧科技做為數位經濟的發展基礎，進而帶動產業發展，並創造經濟價值，8日特別邀請三家「智慧科技」相關領域表現優異之公司，包括5G手機檢測大廠耕興、SMD晶片電感廠千如，以及LED模組及太陽能電池模組生產商立碁等公司經營團隊線上直播說明。

富櫃200指數表現與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，為利投資人瞭解富櫃200指數成分股中的優質上櫃公司，9日推出「富櫃200」主題，邀請車用電子大廠同致、專業軸承廠兆利，以及工業用儲存裝置供應商宜鼎等三家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

本系列業績發表會主題豐富，後續還有休閒生活、電機機械及櫃買特色（二）等，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看。