新普豪氣 配息19.1元

電池模組龍頭新普（6121）去年受惠遠距教學、居家工作（WFH）等需求，帶動筆電應用出貨大幅增長，激勵稅後淨利年增32%，每股盈餘（EPS）為27.3元，寫下新高紀錄，獲利大增，新普也大方配息，每股擬配發現金股利19.1元，亦為歷史新高紀錄，殖利率約為5.3%。

新普昨（25）日公布去年財報，去年營收854.71億元、年增15.9%，毛利率11.7%、年增1.5個百分點。營益率7.8%、年增2.1個百分點。稅後淨利50.5億元、年增32%，寫下歷史新高紀錄，每股盈餘為27.3元，大幅優於前一年度的20.68元。新普寫下佳績主要受惠新冠疫情激勵遠距教學、居家工作及宅經濟等需求。

新普去年第4季營收286.06億元，季增25.5%、年增28.6%。毛利率12.5%，季減0.5個百分點、年增2個百分點。稅後淨利17.59億元，季增21.9%、年增54.8%。每股盈餘為9.51元。

新普董事會亦通過去年股利政策，每股擬配發現金股利19.1元，創下歷史新高紀錄，配息率為70%，以昨日股價收盤價360.5元計算，殖利率約為5.3%。

展望今年營運，儘管業界預期，今年新冠疫情在疫苗加速施打下，疫情可望得到控制。不過，疫情後居家工作比例提高及廠商數位化設備投資，讓目前包含PC品牌廠及代工廠都對今年筆電出貨量釋出樂觀看法，身為NB電池模組龍頭的新普也可望隨風而上，帶動營運增長。

新普將非IT業務切割到子公司AES-KY，AES預期今年業務維持高速成長態勢。