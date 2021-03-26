聽新聞
test
0:00 / 0:00

伍豐訂單 可望回溫

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導

工業電腦廠伍豐（8076）去年營運表現不如預期，去年稅後虧損0.69億元，每股虧損0.26元。伍豐預期，今年訂單已有回溫跡象，歐美市場上半年營收可望回升約三成，全年可望重返成長軌道。

伍豐公布去年財報，2020年營收22.44億元，年減28.3%。毛利率27.5%、年減3個百分點。營益率1.1%，相比去年大減7.9個百分點。因業外收益大減0.9億元影響，稅後虧損0.69億元，每股虧損0.26元，不如前一年度的0.96元。

伍豐主要業務為博弈機台及工業電腦，去年新冠肺炎疫情影響，各國封城，賭場縮小營業甚至關門防疫，讓伍豐營運備受打擊。

伍豐日前公告今年2月營收1.5億元，月減16.9%、年減16.7%；累計今年前兩個月營收3.32億元，年減7.9%，為8年新低。

展望今年營運，伍豐指出，俄羅斯賭場恢復正常營運，帶動中場及老虎機業務逐漸復甦。

伍豐預估，今年營運表現仍要看歐美封城狀況，去年第4季已有回溫跡象。從供應商反饋來看，歐美市場今年上半年營收可望回升約三成，中國大陸需求則自去年下半年起回溫，今年上半年可望成長二至三成。

伍豐 營收

延伸閱讀

大甲鎮瀾宮媽祖遶境 為防疫禁鑽鑾轎

疫情封鎖遭民反彈 梅克爾勇敢收成命

台捷舉行線上防疫論壇 深化兩國專家醫療領域專業合作

新聞眼／勿以防疫之名迴避監督

相關新聞

髙端疫苗生產聯盟 成形

國產疫苗大聯盟成形，高端疫苗（6547）新冠疫苗生產聯盟昨（25）日傳出將就定位，繼台康生技將與高端合作生產疫苗原液之外...

新普豪氣 配息19.1元

電池模組龍頭新普（6121）去年受惠遠距教學、居家工作（WFH）等需求，帶動筆電應用出貨大幅增長，激勵稅後淨利年增32%...

久禾光EPS 3.68元 創高

NB鏡頭廠久禾光（6498）昨（25）日公布去年全年稅後純益1.13億元，年增3.9倍，每股純益（EPS）3.68元，改...

伍豐訂單 可望回溫

工業電腦廠伍豐（8076）去年營運表現不如預期，去年稅後虧損0.69億元，每股虧損0.26元。伍豐預期，今年訂單已有回溫...

公準 去年獲利大增91％

公準精密（3178）董事會昨（25）日通過去年財報，交出稅後純益及每股稅後純益同寫四年新高的好成績，並擬配發1.2元現金...

去年EPS／大學光6.35元 配息4.2元

大學光昨（24）日公告去年財報，受惠於近視雷射手術需求增加及大陸事業成長，去年全年營收20.53億元，年增44.6%，稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。