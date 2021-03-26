久禾光EPS 3.68元 創高

NB鏡頭廠久禾光（6498）昨（25）日公布去年全年稅後純益1.13億元，年增3.9倍，每股純益（EPS）3.68元，改寫新高。其中，去年第4季單季獲利逾3,000萬元，每股純益1.03元。

另一家同屬NB鏡頭廠的先進光昨天公布去年全年稅後淨損9.93億元，每股淨損8.9元，主要受去年12月提列與大立光訴訟費用拖累。

久禾光為興櫃光學鏡頭廠，去年以來因疫情推升NB鏡頭出貨大增，全年營收及獲利改寫新猷。累計今年前兩個月營收1.2億元，年增1.4倍，昨（25）日久禾光在興櫃市場參考價48.95元，上漲0.57元。久禾光預計今年6月24日召開股東常會。

因疫情帶動在家工作/上課等遠端作業需求強勁，久禾光來自NB產品營收占比達七成，另一方面，因應筆電薄形化趨勢，久禾光為客戶量產極窄鏡頭，並提供市場最有優勢價格，推升目前在筆電市場市占率達四成，來自NB鏡頭營收占比逾七成，去年全年毛利率達31.3%，年增9個百分點。

除了筆電鏡頭之外，久禾光近年也積極開發智慧物聯網、工業及醫療設備等新業務，力拚三年後，2023年來自非筆電應用收入占比達四成，以分散市場，並衝高毛利率。

因應鏡頭持續升級需求，久禾光去年投入1億元資本支出，年增逾三成，汰舊換新設備，並強化模具開發，增加高階自動化機台數量，估計將占總產能四成。