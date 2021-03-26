公準 去年獲利大增91％

公準精密（3178）董事會昨（25）日通過去年財報，交出稅後純益及每股稅後純益同寫四年新高的好成績，並擬配發1.2元現金股利。同時，公準啟動二代接班，公準董事長蘇友欣原兼總經理職務。昨天董事會以配合公司營運規劃，通過新任總經理任命案，由副總經理蘇虹音接棒，將自4月生效。

圖／經濟日報提供

公準2020年合併營收12.64億元，年增15.3%，創歷史新高。稅後純益1.05億元，年增91.8%；每股稅後純益2.34元，雙雙來到近四年新高。公準董事會決議，配發1.2元現金股利，並於6月17日股東會承認配息議案。

公準精密繼供應面板設備後，近年積極進軍半導體、航太市場有成。公準去年底舉行高雄路竹新廠動土典禮，新廠規劃今年底完工，未來除生產既有面板、半導體產品，也將跨足自有品牌新品，如伺服閥等。公準已切入國際知名航太客戶，包括Space X 供應鏈，未來也將受惠「太空商機」。

公準產品供應ASML、漢微科及封測大廠，在半導體產品主要布局包括微影製程設備，和電子束檢測設備零組件等半導體設備零組件。目標於2021年提供更精密的模組產品給半導體設備客戶，並搭配主要客戶轉移到亞洲布局，提供關鍵零組件。

去年起，公準精密低軌道衛星零件開始小量出貨美商客戶，此外，公準產品也切入航太致動和伺服閥應用，零件用來控制飛行器上升、下降、方向等作動功能，應用於航空飛行器如飛機及無人機等。公準表示，今年的主力成長主要就在航太與半導體業，其中半導體製程設備的訂單增加，今年此部分的業績成長空間可期。