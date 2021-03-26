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髙端疫苗生產聯盟 成形
國產疫苗大聯盟成形，高端疫苗（6547）新冠疫苗生產聯盟昨（25）日傳出將就定位，繼台康生技將與高端合作生產疫苗原液之外，台灣東洋及南光化學兩家下游針劑廠也可望與高端合作，共同完成疫苗充填作業，四公司協力合作，目標今年6月底緊急授權（EUA）截止日之前交付逾千萬劑疫苗。
高端、東洋與南光三公司初步已達合作共識，目前衛福部食品藥物管理署（TFDA）也將安排時程至東洋與南光兩公司查廠。
此外，隨著高端疫苗及聯亞生兩公司的二期臨床試驗進度順利，政府看好台灣新冠疫苗的品質，目前也有意擴大採購規模超過1,000萬劑，除了供應台灣、也將供應台灣邦交國需求。
對於高端、東洋、南光三方的針劑充填產線合作，各公司都未做回應。但由於這兩家公司目前的針劑產線都是以小分子化學藥物為主，要滿足高端疫苗的疫苗量產需求，也正等待各公司進行調整。
據了解，由於政府對於本土新冠疫苗的採購或預採購態度起初並不明確，直到今年農曆年後，衛福部部長陳時中才鬆口，願意以500萬劑預採購、及500萬劑開口合約，以展現對國產疫苗廠的支持，致兩家疫苗廠在原料備貨上都面臨吃緊的問題，尤其在空針的庫存方面，高端擔心自己料源不足，因此必須找其他廠商合作。
高端疫苗今年1月曾透露，目前臨床試驗二期所使用的新冠疫苗，均由該公司竹北生醫園區的細胞培養疫苗工廠生產，高端自己的產能可滿足300萬劑的供應量，高端也明確說明將與台康生合作，由台康生負責量產抗原，目標是要讓新冠疫苗供應量達到1,000萬劑。
不過除了台康之外，高端尋求合作的廠商，還包括台耀、東洋、南光等數十家國內針劑廠，最後考量到各家針劑廠中，需要符合的規格包括「無菌充填」的設備、GMP查廠規格等要件。
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