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去年EPS／星雲0.27元 股息0.15元
雷射切割廠星雲（8047）昨（21）日公告去年每股純益0.27元，較前一年每股淨損0.5元轉虧為盈，終結連續二年虧損。該公司董事會並決議，去年度盈餘每股擬配發現金股利0.15元，是近三年來首度配息，以19日收盤價11.1元計算，殖利率約1.3%。
星雲去年全年營收5.6億元，年減10.3%；稅後純益1,130萬元，較前一年虧損2,100萬元轉盈，每股純益0.27元。去年第4季營收1.6億元，季增14.1%，年減2.8%，稅後純益830萬元，季減44.6%，年減30%，每股純益0.19元。
星雲成立於1989年，主要生產電腦割字機、雷射雕刻機。
該公司為全球伺服電機刻字機銷售前二大廠，雷射雕刻機方面，經營自有品牌GCC LaserPro，在全球市占居前兩大。
星雲雷射雕刻機產品包括除可應用於廣告招牌、禮贈品、獎盃獎牌、寬幅印刷等相關視覺行業外，雷射打標設備，亦適用於半導體、電子業等工業製程，主要生產基地位於新北市汐止及大陸昆山。
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