勤凱 全年業績挑戰新高

導電漿廠勤凱（4760）受惠被動元件及太陽能產業復甦，目前產能利用率滿載。法人透露，勤凱陸續買設備擴產，生產線也從過往一班制增為兩班制，從當前接單量來看，上半年業績有望年增三成，全年業績將較去年兩位數成長，再創新高。

勤凱主要提供被動元件與太陽能關鍵漿料，受惠客戶端需求強勁，2月營收1.4億元，連續六個月創新高，並較去年同期成長逾七成；前二月營收2.7億元，年成長68.5%。

法人指出，今年車用、5G手機市場需求持續強勁，帶動被動元件用量大增，拉升相關導電漿料出貨高成長。勤凱去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，今年出貨量明顯拉高，另為因應客戶訂單需求，該公司積極擴產，購入新設備及增加生產班別，從一班制改成兩班生產，看好勤凱今年電容、電感及電阻出貨量將持續成長，對營收與獲利貢獻能穩步攀升。

法人強調，勤凱因技術及研發能力已可與日、美同業抗衡，該公司站穩兩岸被動元件市場後，將觸角跨向海外，由於電子產品高頻高速傳輸容易產生高熱，導致產品彎曲，勤凱產品抗彎曲特性佳，去年成功打入韓國市場，取代日廠成為供應商，並於去年第4季開始小量出貨韓國被動元件廠，目前該客戶已有半數訂單量移到勤凱，預估今年會全數轉移。