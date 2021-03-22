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寶雅攻數位 營收添動能

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

寶雅（5904）持續進行數位布局，衝刺營運。

寶雅表示，預計今年年中左右，將會推出電商平台「POAY BUY」，將定位「體驗型美妝生活電商平台」，串連線上線下資源，也會合併線上下的會員福利制度，將為寶雅營收增添一大動能。

寶雅今年累計前兩月營收33.2億元，相較去年同期營收，年增9.4%；截至今年2月底為止，全國共有264間寶雅、23間寶家，未來將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻。

寶雅發展腳步不停歇，今年更加速數位布局。1月底宣布推出行動支付「POYA PAY」，結合旗下居家生活用品「POYA HOME寶家」主打雙品牌支付共享，可共同累積集點及消費回饋，今年年中又將推出電商平台「POAY BUY」。

寶雅表示，推出POAY BUY原因，主要是希望符合現代人生活及購物習慣，也能更無縫串連寶雅線上及線下的資源。

寶雅在本月也首度推出金卡會員制度，只要累積消費達1萬元就可免費升級金卡會員，除了可獲得上千點的會員點數，以及每月享有150元購物金，壽星當月5日到門市消費，就享有點數多倍送。

並且享有每月的金卡會員折扣商品，未來無論是會員點數累積，或則是消費折抵，都是採取線上線下共享。

寶雅 電商 營收

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