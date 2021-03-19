元太今年資本支出倍增

電子紙大廠元太（8069）財務長陳樂群昨（18）日表示，疫後帶動電子紙標籤（ESL）、及宅經濟推動電子紙閱讀器和電子紙筆記本的需求續旺，元太今年資本支出較去年倍增，在新竹廠擴充四條電子紙薄膜產線。以元太去年資本支出近8億元推估，2021年資本支出上看16億元。

元太昨天舉行線上法說會，去年第4季合併營收42.6億元，單季稅後純益10.1億元，每股稅後純益0.89元，毛利率較前一季48.18%季減約2個百分點。2020全年合併營收153.6億元，創下近七年新高，合併稅後純益36億元，每股稅後純益3.18元，來到近九年新高。董事會通過將配發2.7元現金股利，創歷史新高紀錄。

展望今年，陳樂群指出，ESL、電子紙閱讀器以及電子紙筆記本成長動能將延續到2021年。由於零售業因應疫情減少人力接觸，持續導入ESL，成長力道強勁；疫情帶動宅經濟持續發酵，元太第二代彩色印刷電子紙（E Ink Kaleido Plus，又名New Kaleido） 已有歐洲及大陸客戶導入量產，目前元太林口電子薄膜產能已經滿載生產。

儘管市場需求旺，客戶預估採購數量已看到2022年，但內部產能吃緊、外部有驅動IC缺料問題，元太預估今年第2季成長幅度會受到零組件供應限制；全年成長情況則要視產能擴充速度以及追料的情況而定。

元太去年業外收益24億元，年減27%，主要是匯率的影響以及權利金減少，今年權利金收入有機會與去年持平。至於毛利率能否維持45%高檔？陳樂群說，毛利率要看產品組合而定，接下來元太的策略將是追求電子書市占率擴大，以及整體毛利提升，不會設定毛利率目標。

陳樂群表示，因應客戶強大需求，元太去年啟動新竹廠擴產計畫後，日前董事會通過再增加兩條產線。

預計新竹未來將有四條產線，陸續在未來兩年完成建置，屆時產能將倍數成長。去年元太資本支出近8億元，今年將倍增。