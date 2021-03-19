去年每股純益／歐買尬1.49元 派0.598元
遊戲及支付業者歐買尬（3687）昨（18）日公告去年財報，稅後純益4,485萬元，較前年大增11倍，每股純益1.49元，都創下近八年新高。歐買尬董事會昨日也決議，將分配0.598元現金股利，配息率四成。
歐買尬去年營收13億元，年增22.6%；稅後純益4,485萬元，年增11倍；每股純益1.49元，遠優於前年的0.12元。歐買尬近年從遊戲業跨足電商，儘管歷經連六年虧損，但已連二年達成獲利，顯然已度過艱困的轉型期。
歐買尬去年在遊戲本業仍有著墨，推出新手遊《進擊吧！三國2》，以及遊戲虛寶交易平台「FunPoint」，要藉由子公司綠界科技在第三方支付市場的強大優勢，開拓新的遊戲產業版圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言