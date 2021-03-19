去年每股純益／歐買尬1.49元 派0.598元

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

遊戲及支付業者歐買尬（3687）昨（18）日公告去年財報，稅後純益4,485萬元，較前年大增11倍，每股純益1.49元，都創下近八年新高。歐買尬董事會昨日也決議，將分配0.598元現金股利，配息率四成。

歐買尬去年營收13億元，年增22.6%；稅後純益4,485萬元，年增11倍；每股純益1.49元，遠優於前年的0.12元。歐買尬近年從遊戲業跨足電商，儘管歷經連六年虧損，但已連二年達成獲利，顯然已度過艱困的轉型期。

歐買尬去年在遊戲本業仍有著墨，推出新手遊《進擊吧！三國2》，以及遊戲虛寶交易平台「FunPoint」，要藉由子公司綠界科技在第三方支付市場的強大優勢，開拓新的遊戲產業版圖。

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