茂迪轉盈 發0.2元股息

太陽能大廠茂迪（6244）受惠去年底市場需求回溫，以及模組漲價效益，昨（18）日公布去年每股純益0.31元，終結連續六年虧損，董事會並決議去年度盈餘每股配發0.2元現金股利，也是六年來首度配息。

茂迪去年營收36.78億元，年減30.5%；稅後純益1.09億元，較前年同期虧損13.18億元轉盈，每股純益0.31元。展望未來，茂迪指出，公司目前接單順暢，加上今年國內太陽能市場需求擴大，因此對後市營運持樂觀態度。

據悉，茂迪目前電池年產能為300MW（百萬瓦）、模組產能550MW；其中，模組200MW位於大陸蘇州、350MW位於台灣，預計今年上半年進行模組產線更新，提升模組尺寸至M6，進一步提升產品發電效率並與世界主流尺寸接軌。

產能利用率方面，茂迪第2季訂單能見度高，預估產能利用率將達滿載，第3季為傳統旺季，預料也將持續滿載。據了解，目前茂迪正積極規劃擴產計畫，藉此搶攻市場商機。

國內太陽能廠去年歷經「七七事變」，不少業者原先對今年裝機量預估持保守看法，但目前業界與政府積極溝通，加上愈來愈多系統廠投入標案，推升上下游供應鏈共同完成政府設定的2025年20GW（10億瓦）光電目標，因此對市場需求又重拾信心。

法人認為，今年上半年受惠於模組價格上漲，加上需求增加，今年太陽能族群基本面有望出現轉機。