昇陽提告 世界先進：不影響營運

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

昇陽半導體因提告宜特一案，牽扯離職員工行為並向世界先進（5347）提告求償。世界先進昨（18）日強調，將採積極法律作為捍衛權益，相關主張於法並無理由。

世界表示，昇陽半導體對該公司的訴訟案，對世界的財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

世界於本月17日收到昇陽半導體向新竹地方法院提起刑事附帶民事起訴狀，主張該公司營業秘密遭宜特及世界已離職員工李明澈及劉國儒未經授權而重製、使用。昇陽半導體並對相關人與世界連帶賠償其所受損害1億9,450萬餘元及所失利益（金額尚待確定，昇陽半導體宣稱其毛利56.36億元）。

對於上述事件，世界先進指出，根據現有資料之瞭解，昇陽半導體所主張之資訊不涉機密，是否構成營業秘密，明顯有待商榷，且此為已離職員工李明澈先生及劉國儒之個人行為，對世界先進索賠於法並無理由。

半導體 世界先進 離職

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