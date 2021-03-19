中美晶去年EPS 10.82元

中美晶（5483）昨（18）日公布去年每股純益為10.82元，創新高。法人看好，中美晶今年持續母以子貴，將有更多來自旗下半導體矽晶圓大廠環球晶的營收與獲利挹注，帶旺業績。

中美晶去年第4季合併營收為157億元，是近五季高點，季增2.1％，年增3％；稅後純益34.29億元，季增3.1％，年增37.1％，每股純益為3元。

累計去年合併營收613.9億元，年減6.3％，但仍是歷史第三高紀錄，獲利、每股純益則都站上歷史高峰，歸屬母公司業主淨利為63.26億元，年增181.4％，每股純益為10.82元。

中美晶營收結構中，約有九成來自於半導體相關布局，一成是來自於太陽能業務。法人認為，中美晶今年的成績單有機會比去年更好，主要是其旗下環球晶公開收購德國同業世創約七成股權，雖然全案尚未完成，但從3月開始就可以先按既有持股比例認列收益。環球晶去年賺進約三個股本，今年每股純益上看37至38元，所以對於母公司的獲利挹注，有望更勝以往。

至於本業部分，中美晶在太陽能部分，規劃會持續往下游發展，耕耘更多太陽能電站業務。另外，法人評估，該公司其他轉投資如朋程、宏捷科、台特化等，今年的表現也將會更好。

中美晶強調，該公司與持有的環球晶、兆遠、朋程、宏捷科和台特化等轉投資，依持股比例換算市值總和相比，目前的中美晶市值折價約47％，顯示透過投資該公司以參與深具成長潛力的事業，是非常值得的投資選擇。中美晶昨日股價上漲1.5元，收在167元。