穩懋配息10元 寫新猷

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

穩懋（3105）昨（18）日宣布，董事會通過去年度盈餘每股擬配發現金股利10元，創歷年股利新高，以昨日收盤價384.5元計算，殖利率約2.6%。

穩懋日前已公告去年度財報，全年獲利年增47%，每股純益15.45元，創歷史新高。展望未來，穩懋預期，本季營收將季減低二位數百分比（10％至13%），毛利率介於34%至36%，全年四大產品線都會成長，展望正向。

產能方面，穩懋去年每月新增5,000片後，目前月產能約4.1萬片，去年第4季產能利用率約當85%，較前一季的75%提升。該公司已取得高雄路竹園區9.7公頃土地，預計下半年開始動工蓋廠，為明、後年新產能預先鋪路。

穩懋在高雄路竹園區新廠完工後，月產能將可擴張到14萬至15萬片，藉此滿足5G市場需求，產能將較現有規模激增三倍，能一舉拉開與競爭對手的差距。

穩懋表示，將持續投資新材料與新應用，例如GaN（氮化鎵）、（InP）磷化銦以及LiDAR（光達）等。

穩懋 股利

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