全球足球鞋一哥 志強4月上市

全球最大足球鞋製造商志強-KY（6768），昨（18）日舉行上市前業績發表會，董事長陳維家表示，全球製鞋產業景氣復甦，尤其在東京奧運、世足賽等效益帶動下，產業成長穩定且樂觀，志強已訂4月下旬掛牌上市。

陳家維表示，因應客戶訂單成長，志強也加速海外擴產腳步，投資逾1,000萬美元在柬埔寨規劃的S3鞋廠，將於今年第4季量產，初期年產量可增加200萬雙，緬甸SPG鞋廠也訂2023年第4季量產，初期年產量可增加110萬雙。

另外，志強在柬埔寨規劃的Fireman大底廠，以及與Nike合作在葡萄牙設立的研發基地，都將2023年第2季投產。展望未來，陳維家說，志強已在印尼購妥土地，配合客戶隨時作好建廠準備。

志強去年受新冠疫情衝擊，合併營收135.15億元、年減21.4% ，稅後純益4.09億元，每股稅後盈餘2.35元。法人預期，今年隨著東京奧運舉行，以及2022年足球世界盃效益提前發酵，志強營收應有高個位數增長，每股稅後純益上看5元以上。

根據QY Research預估，足球鞋市場2020至2027年複合增長率將恢復疫情前水準6%，志強足球鞋全球市占率21%，今、明兩年有望受惠產業需求穩健回升，同時擴大休閒鞋訂單。

志強1992年成立，2000年開始代工運動鞋及休閒鞋，2019年共生產4,300萬雙鞋子，足球鞋銷量2,095萬雙。