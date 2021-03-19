去年每股純益／捷迅7.15元 寫新紀錄

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

捷迅（2643）17日董事會通過去年財報，公告年度集團年營收為37.02億元，年增15.05%，稅後淨利為2.13億元，EPS達7.15元，年增55.43%，營收、獲利雙雙創新高，也為掛牌僅五年立下一個里程碑。

捷迅董事長顧城明說表示，市場變化真很大，根據近期經理人的採購概況指標，貨量都沒有過去成長，今年航空貨運前景變數很大，於市場展望較為保守；而且因為高運價影響，讓運價都比買的東西還貴，市場許多很多中轉的網購貨都已經停擺；不過，長期來看，航空貨運運費如果下跌，反而有助於運量回升，而且觀察市場供需，航空業者也不會忍受運價崩跌。

顧城明說進一步表示，過去一年捷迅在團隊努力下業績持續成長，合作多年的客戶穩定出貨及新進客戶訂單的加乘效果外，更陸續簽訂年度專案包機，搭配短期包艙服務等策略，為長期支持的客戶，尋找足夠且穩定的艙位，協助客戶不需受疫情影響而擔憂物流所帶來的不便。

去年疫情之初，捷迅雖未承接低階防疫物資包機，但並不影響整體業績。 相對的，為服務客戶，增設印度與菲律賓駐點客服人員，隨時掌握貨況，滿足客戶各類需求，提供更快速等應變方案，而新增武漢仙桃子公司也在計畫規範中迅速成長。

捷迅 疫情 營收

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捷迅去年EPS 7.15元 看好連12季成長

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