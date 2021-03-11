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群聯去年EPS 44.14元 創歷年新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制晶片及解決方案大七群聯 (8299）今日公布去年第4季及去年全財報；去年每股純益近二個股本；全年每股純益更高達44.1元，同創單季及歷年新高。

群聯董事會並通過去年盈餘每股擬配息23 元，以今日收盤價468元計算，現金殖利率約 4.9%。董事會也決議明年起股利配發擬改採一年配發兩次，分別在 3 月及 8 月發放，今年股東常會提案通過後，明年就可望開始實施。

群聯董事長潘健成並在今日主持法說會中表示，群聯竹南五期廠房將在 9 月底啟用，今年預計招募 500 名工程師，內部並設定目標，未來營收規模將朝千億元邁進。

群聯去年第4季財報亮眼，單季稅後純益 37.84 億元，季增 1.06 倍，年增 2.02 倍，每股純益 19.2 元；去年營收 484.97 億元，年增 8.5%，稅後純益 86.99 億元，年增 91.5%，每股純益 44.14 元。

潘健成表示，去年第4季業外投資的獲利成長超過26倍，主要包含合肥兆芯的處分利益40億元，未來群聯也將透過轉投資公司深圳宏芯宇持續擴大中國大陸市場。

至於美元走貶影響毛利的部分，他說，群聯除持續推出高毛利產品與保持良好庫存管理以穩定毛利率外，也將謹慎管理美元部位的資產與負債以降低業外匯兌損失的影響。

此外，群聯也將透過獨創的「成長與獲利方程式」，持續透過技術領先以搶得市場先機，再將獲利回饋給員工與股東，並持續加碼研發，形成正循環的長期穩定獲利模式，達到永續經營。

群聯 財報

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