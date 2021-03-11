汎銓科技啟上市櫃之路 規劃今年上半年登錄興櫃

由台新證券輔導的半導體及第三代化合物材料分析廠汎銓科技（6830），今日(11)日順利取得該公開發行資格，積極規劃今年上半年登錄興櫃，在市場聚焦半導體產業，預料將成為投資人新的投資亮點。

汎銓專精於半導體製程研發初期的製程細微結構形貌分析及成分分析，透過操作高階電子顯微鏡等分析設備儀器，搭配自行研發的特殊分析技術工法，提供予客戶高品質專業分析報告。

汎銓表示，半導體產業鏈從IC設計公司設計、晶圓製造、封測及設備廠，都是該公司服務的客群，目前該公司已是全球各大半導體廠商不可或缺的重要研發夥伴，且重要性與必要性與日俱增。

汎銓主要業務是半導體材料分析(MA)與故障分析(FA)，是半導體製造產業的重要環節。

汎銓強調，自成立以來，就同時投入這兩大領域的研發，汎銓科技的材料分析(MA)技術向來位居產業領先地位，例如早年即領先市場開發出低溫原子層鍍膜技術(LT-ALD)，透過低溫原子層鍍膜(LT-ALD)技術在樣品外形成保護，避免樣品因電子束照射產生變形，進而提升材料分析的精準度，並於2020年取得專利。

在LT-ALD技術的加持下，汎銓材料分析技術廣受半導體業界肯定，市占率超過50%以上且為公司主要營收來源，去年合併營收逾11億元，稅後純益約1.6億元，每股純益4.05元，續創營運高峰。

此外，汎銓也全面強化故障分析(FA)的能量，提供超越摩爾定律的需求，於2021年初進駐IC設計及系統廠的重要聚落台元科技園區，並舉辦先進分析技術論壇，發表最新技術的進展，吸引上百位半導體界的菁英參與，靠著多年經驗累積與自我研發，以超群的故障分析技術工法領先同業，提供先進製程客戶完整的服務。

汎銓指出，公司在過去幾年，為因應先進製程快速推進的研發需求，投入重大檢測設備之資本支出毫不手軟，開發的專利技術含量明顯優於同業，預估將為此波半導體成長趨勢之最大受惠者。

公司預估，隨最新高階分析機台逐步到位下，包括故障分析、材料分析、到表面分析等的一站式高品質分析服務，將是今年主要成長動能。

展望未來，隨晶圓廠推進更先進製程、新型態異質整合封裝體與第三類半導體日新月異，因應此新趨勢，汎銓開發各式封裝體的開蓋與取三五族晶片技術，讓分析無縫接軌，在半導體產業角色更為吃重。