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力積電去年轉盈 毛利率看升
受惠半導體需求強勁，晶圓代工廠力積電去年順利轉虧為盈，全年稅後純益達38.06億元，每股稅後純益1.23元。
力積電董事長黃崇仁對今年營運抱持高度期待，主要是手握面板驅動IC、電源管理晶片、CIS影像感測器等大單，加上記憶體需求明顯復甦好轉，看好今年毛利率表現將成為台灣晶圓代工廠二哥。
力積電去年營收456.85億元，年增27.27%；毛利率24.06%，年增15.7個百分點；營益率12.57%，較2019年轉正；稅後純益38.06億元，每股稅後純益1.23元，轉虧為盈。
力積電董事會通過擬配發2020年下半年現金股利0.49139101元，總配發金額約15.25億元，除權息交易日訂為4月8日，現金股利發放日為5月17日。
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