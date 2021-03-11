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英濟結盟鴻海 攻電動車

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

高精密零件廠英濟（3294）昨（10）日指出，看好電動車前景，已與旗下光電事業英錡科技加入鴻海MIH電動車開放平台，未來將分別為市場供應精密零組件設計、製造技術與雷射成像抬頭顯示器（HUD）、雷射感測應用，搶攻電動車商機。

英濟集團執行長徐文麟指出，除已與客戶共同開發電動車用電池模組，更與新創夥伴合谷新能源共同投入熱管理與散熱材料的車用及儲能應用研發，並協助將車用電池模組導入終端產品，提供車廠完整解決方案，加入MIH有利爭取更多合作機會，並擴大車用電子產品線。

英錡則藉由高精密微型模組整合與自動化製造能力，已獲意法半導體（ST）、歐司朗、導波技術大廠Dispelix等業者邀請，共同建立擴增實境雷射掃描（LaSAR）聯盟，合作加速開發AR智慧眼鏡解決方案。

英錡已可將高度複雜且精密的模組整合為1.2立方釐米、3克重光機引擎，為業界罕見的超微型規格。

電動車 電池模組 AR

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