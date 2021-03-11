網家2月營收 同期最旺
網路家庭（8044）昨（10）日公告2月營收達35.55億元，月減14.4%，年增1%，創同期新高；累計今年前二月合併營收77.11億元，年增8%，歷年同期新高。網家指出，成長主要來自旗下PChome 24h購物的消費動能，雖2月工作天數僅16日，但仍維持不錯業績。
網家指出，春節前年貨採購潮爆發，年後健身商機及開工開學季亦有市場高檔水位，挹注銷售能量。3月將鎖定女性、年輕消費客層，持續推動跨界合作及趣味行銷，以穩定業績。
網家指出，宅經濟帶來的效益持續推升業績，PChome 24h購物針對遠距教學、在家辦公等商品強化商品力，NB、桌上型電腦、手機、電玩等類別產品買氣湧現，其中筆電成長動能強勁，14吋輕薄款式為市場採購趨勢，商用筆電亦受到上班族青睞。
年後不少消費者回歸外宿生活，刺激日用品、廚房家電、掃除家電及空氣清淨機銷量成長；年後運動風潮帶動居家健身用品銷量增加，家用跑步機、可調式啞鈴、按摩槍等亦為暢銷單品。
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