環球晶併世創 三國准了

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）公開收購德國同業世創（Siltronic）股權案進度再向前一步。環球晶（6488）昨（10）日表示，再次取得所需主管機關的無條件核准，至今已通過三國主管機關核准。

環球晶指出，奧地利聯邦競爭管理局於第一階段審查後，在3月8日無條件核准這次的收購案，3月3日時，美國外國投資委員會（CFIUS）也通知，表示收購世創股權案的審查程序已完成，並無條件通過。另外，德國聯邦卡特爾署先前已於2月9日表示，對這項沒有異議，並於第一階段審查後無條件核准。

環球晶預計這次收購案將於下半年完成最終交割，收購案的完成將取決於尚需取得的主管機關核准。

環球晶收購世創股權案，共掌握其約七成股權，其中13.67%是環球晶及子公司自行在公開市場購股取得，另外五成多股權是透過公開收購程序，整體收購總價金推估約超過30億歐元。

目前環球晶是全球第三大半導體矽晶圓廠，世創排名第四，環球晶與世創若順利強強聯手，將躍居全球第二大半導體矽晶圓廠。