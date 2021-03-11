元大證2月賺14億 蟬聯冠軍

台股2月殺尾盤，MSCI明晟權重調整生效一度衝擊大盤26日暴跌498點，外資單日賣超創下944億元巨量紀錄，但合計2月台股仍上漲815點，總成交值4.51兆元，21大券商公布獲利持續高歌，估計19家賺逾1億元，並以元大證單月及累積獲利14.78億、31.31億元，暫居雙冠王。

台股2月先漲後跌，但交易活躍，單月成交值約4.51兆元，創下1998年2月以來同期最大，日均量高達3,472億元，使券商經紀收入高檔不墜；行情續漲下，自營及承銷業務也預期不錯。

上個月有五家券商表現特別突出，分別是元大證獲利14.78億、凱基證13.27億、群益金鼎證4.16億、永豐金證及宏遠證獲利2.07億與2.02億元。

接續元富證獲利1.94億、康和證及致和證皆賺1.66億、台新證1.6億、兆豐證1.49億、大展證1.36億、華南永昌證1.32億、福邦證1.24億、第一金證1.19億、玉山證1.1億、統一證1.03億、日盛證1.02億元。合庫證則獲利1,000餘萬元，大慶證小虧。

累計獲利也以元大證31.31億第一，凱基證23.61億居次，群益金鼎證8.32億第三，永豐金證6.09億第四，統一證5.48億第五，元富證也賺逾5億元，康和證、日盛證、華南永昌證、兆豐證超過3億元，玉山證、第一金證、台新證皆逾2億元，大展證、福邦證、宏遠證獲利1億多元。