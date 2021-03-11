力智12日登興櫃 認購價100元

華碩轉投資公司力智電子(6719)將於明（12）日登錄興櫃掛牌交易，連訊通信則於昨（10）日向櫃買中心申請登錄興櫃。

力智為國內少數同時具備分離式功率元件及功率積體電路產品線設計研發公司，在完整之產品系列組合上，得以提供客戶全方位電源管理解決方案。去年經會計師查核簽證的財務報告稅後淨利為4.37億元，每股純益（EPS）為6.27元，興櫃認購價格訂為每股100元，主辦輔導券商為福邦證券。

力智以高效能功率元件技術及高密度電源解決方案，深耕運算平台、消費平台、通訊平台、電池保護管理及工業應用等領域，主要產品布局如電源管理IC、電池保護IC、分離式功率元件及GaN電源解決方案等，期許在類比IC設計公司領域成為高績效的領導廠商。

統計至昨日，今年來已經有11家公司登錄興櫃。目前含六家外國公司在內，興櫃市場累計共有257家公司掛牌；興櫃申請案件受理方面，連同連訊，今年累計共受理九家、七家已掛牌，其中力智預計在明天掛牌。