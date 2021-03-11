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健喬 去年每股純益2.46元

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

健喬信元（4114）昨（10）日公告2020年財報，合併營收30.38億元，年增13.3%，稅後純益 6.4億元、每股純益（EPS）2.46元，營收、獲利均創歷史新高，獲利主要貢獻來自併購同業產生的廉價購買利益與處分利益的貢獻；本業部份，各項藥品銷售業績也都有兩位數成長。

健喬董事決議每股盈餘擬配發現金股利每股0.3元，股票股利每股1.2元，以健喬昨日股價收25.85元計，現金殖利率1.16%

健喬指出， 2020年上半年受惠於收購優良製藥股權加持，產生廉價購買利益1.8億元與處分利益2.5億元；公司也因營運成本管控得宜，及2013年入股優良、2014年投資健康、及2017年收購景德等併購效益逐漸發酵，致公司全年合併營業毛利達11.3億元，年增26.5%。

健喬指出，2020年全球受新冠疫情與流感病毒嚴重衝擊，呼吸道產品表現突出，全年營收創造6.7億營業額，年增17.2%；另一項主力產品愛克痰600mg發泡錠-乙醯半胱胺酸（NAC）的化痰與抗氧化效果倍受各國關注，2020年業績貢獻2.72億元，年增15.09%。25.85

另一呼吸道用藥「布地奈德鼻噴劑Besonin（碧適清）」，由健喬與中國西藏海默尼藥業簽訂產品授權合作，全年營收1億5,268萬元，較2019全年成長21.95%，共計328萬支，年成長21.95%；心血管用藥全年營收4億1,452萬元，年增20.64%；泌尿系統主要產品Urief優列扶，全年營收也創3億8,599萬元，較2019成長16%；荷爾蒙全產品系列營收也呈現24.54%成長。

展望2021年，健喬將持續擴大現有產品應用市場，2020年9月與韓國知名大藥廠Boryung及台灣在地胃藥市場翹楚吉胃達藥業合作，引進「Gelfos®M金吉胃福適凝膠」，2021年1月更獲得瑞士諾華藥廠授權，引進其肺阻塞用藥；2019併購之瑞安，亦將在2021年開始發揮正面貢獻。

營收

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