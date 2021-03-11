法德藥2月營收 年增1.4倍
特殊學名藥廠法德藥（4191）昨（10）日公布2月營收2,634萬元，較去年同期成長146％；累計前二月營收8,866萬元，年增254％，2月營收主要來自抗思覺失調症用藥「富馬酸喹硫平緩釋片（商品名：代思）」及抗癲癇用藥「左乙拉西坦緩釋片」兩大藥品貢獻。
法德藥表示，因工作天數少，加上中國大陸農曆春節假期長，2月營收較上月6,232萬元少，不過仍較去年同期顯著成長。
法德藥指出，喹硫平緩釋片、左乙拉西坦緩釋片仍處於量產初期的快速成長階段，公司另一重磅藥品長效型降血壓用藥「琥珀酸美托洛爾緩釋片」也即將量產出貨，預期今年營收仍可持續高成長。
法德藥在中國大陸取得喹硫平緩釋片五個劑量的首仿藥證，產品線齊全。
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