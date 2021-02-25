長榮鋼鐵 4月轉上市

長榮集團旗下的長榮鋼鐵除是國內主要鋼構廠商，也提供貨櫃維修服務，並透過轉投資事業跨足環保工程。長榮鋼鐵在2020年1月登錄興櫃，並已通過證交所審查，預計今年4月中旬掛牌上市。

長榮鋼鐵目前資本額39.94億元，2018年營收106.8億元，每股純益2.53元；2019年營收82.7億元，每股純益2.44元；2020年前三季營收約67.6億元、每股純益2.03元。法人預估，長榮鋼鐵今年營收可望突破百億元，並且看好至少未來鋼構三年榮景。

鋼結構屬環保建材，抗震性佳，可回收再利用，且具有組件預製及施工快速等特性，重要實績包括宏盛帝寶、陶朱隱園、新桃電廠、長榮航太飛機維修棚廠，高雄世貿展覽館、故宮博物院南部院區，及中山高速公路高架拓寬鋼橋等。在台商回流和網購的趨勢下，廠辦、倉儲建設需求暢旺需求。