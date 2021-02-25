去年EPS／耕興8.03元 台虹3.7元
檢測與軟性銅箔基板（FCCL）廠商去年財報陸續出爐。耕興去年每股稅後純益（EPS）8.03元，受惠5G檢測需求成長，較前一年度7.27元提升。台虹去年每股稅後純益3.7元，較前一年3.03元成長。
耕興去年第4季淨利1.88億元，季減9%，年增3.2%，每股稅後純益2.03元。全年淨利約7.41億元，年增約10.5%。受惠5G檢測需求成長，去年全年度營收5.14億元，年成長17.7%，創新高。耕興副董事長王新添先前提到，5G NR檢測量估計今年度接單量可達100款，較原先估計60款大增，顯示整體檢測需求商機龐大。
台虹去年第4季因客戶拉貨高峰過後，單季淨利2.09億元，季減三成，年增29%，每股純益1元。台虹累計去年淨利7.73億元，年增22.5%。台虹表示，去年營收年增15.6%。台虹董事會通過對去年獲利每股配息2.5元，盈餘配發67.6%。
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