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好賺！寶雅2020年EPS 21.6元創歷史新高

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
寶雅指出，截至1月底為止，全台共有263間寶雅、21間寶家。記者曾增勳／攝影
寶雅指出，截至1月底為止，全台共有263間寶雅、21間寶家。記者曾增勳／攝影

寶雅國際（5904）公告去年財報，全年營收總計為175億元，較2019年同期成長11.1%，每股純益高達21.6元，年成長11.8%，創歷史新高。

寶雅表示，受惠持續展店、疫情趨緩、消費氣氛恢復，第四季營收為45.69億元，季減4.1%，但年增13.7%，第四季稅後淨利5.30億元，單季每股純益5.43元，年增4.6%，而2020年毛利率保持平穩在43.2%，今年也將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻。

寶雅指出，截至1月底為止，全台共有263間寶雅、21間寶家；同時寶雅國際將加速數位布局，POYA PAY已於1月正式上線，包括寶雅、寶家兩大通路品牌可享有行動支付與共享累點優惠，持續藉由產品組合優化以及數位布局提升消費者體驗。

寶雅 營收

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