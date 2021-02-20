陸海處分不動產 獲利6億

陸海（5603）董事會公告決議處分台中市梧棲區不動產，預計獲利約6億元，以陸海股本7.83億元計算，EPS貢獻達7.66元。陸海昨（19）日表示，出售土地取得的資金，將用於償還銀行貸款讓財務結構更佳，同時也會擴大投資計畫，至於投資內容細節還要等董事會討論。

陸海公告，出售標台中市梧棲區民權段共九筆土地、台中市梧棲區自立路335號，土地17,961平方公尺，折合5,433.2坪、每坪13.5萬元，建物1,922.91平方公尺，折合581.68坪、每坪2.76萬元，出售給華元食品，預計處分利益約6億元。

陸海考量到資產活化，決出售土地及建物，雖然原土地為營運業務使用，但經過評估後，已經找尋其他更適合的地點，暫時先租場域來使用，出售的金額將用來償還銀行貸款及多角化投資，未來是否會增加股利發放等，都還沒有進一步的細節，相關情況還要等董事會討論。

該公司主要的產品營收比重分別為陸運約占62%、重機件運輸及吊裝業務約占12%，其他還有加油、加氣站業務及LPG系統改裝約占12%，還有洋酒進口業務約占11%。