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唐榮、燁聯下周估開漲盤

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

鎳價續創逾六年新高，不銹鋼兩大上游供應商唐榮（2035）、燁聯下周即將開出的3月盤價看漲，市場預期主力300系列產品起碼有每公噸2,000元以上的漲價空間，連續第三個月漲價，同時可吸引下游買氣進場，挹注營運表現。

市場人士表示，此波鎳價漲勢主要是全球電動車電池需求發展看俏的加持，加上菲律賓政府宣布禁止紅土鎳礦開採，在擔憂供應銳減下，持續引發買盤進場布局，進而推升價格。

以英國倫敦金屬交易所（LME）行情變化來看，鎳現貨收盤價由本月初的每公噸約1.78萬美元一路攀升，截至18日為止，漲至每公噸1.9萬美元，再刷新逾六年來新高價位，累計近三周漲幅達6.7%。

針對原料面強勢表現，亞洲不銹鋼上游領導廠商印尼青山剛再次調漲出口報價，300系列熱軋漲價每公噸20美元，市場預期將有進一步上調動作。

業者認為，唐榮、燁聯均以現貨鎳價的每月平均價格為基準，做為調整盤價的參考依據；上月底月均價在每公噸1.78萬美元，而迄止為止，2月份的均價已升至每公噸1.82萬美元，高出每公噸400美元。在此同時，包括銅價和不銹鋼廢料等其他原料成本近期也有所拉漲，墊高進料成本，預期該兩家供應商3月內外銷盤價有望齊漲，以反映市況和原料走勢，初估起碼有每公噸2,000元漲價空間。

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