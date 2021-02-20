雅茗 拚獲利重返高檔

雅茗-KY（2726）總經理張妙苓昨（19）日指出，今年營收、獲利可望重返榮耀，茶飲本業、供應鏈整合、投資合盟等三大成長曲線加持下，預計今年「快樂檸檬」最少再展店300家店，力拚營收與獲利表現要達到2019年的高檔水準，2022年再創新高。

張妙苓針對未來集團營運及策略布局，提出三大成長曲線，有信心雅茗-KY今年獲利會比2019年營收達到22.17億元，稅後純益為1.29億元，每股稅後純益為3.8元還要出色。

三大曲線的第一成長曲線還是在茶飲本業上，第二大則是供應鏈平台建置努力降低各項營運成本，第三各品牌展店及改造速度加快，同時評估投資其他飲品品牌，不排除投資其他餐飲品牌。

張妙苓指出，雖然大陸市場競爭激烈，但市場仍持續成長，根據統計，2020 年大陸茶飲市場的總規模約為人民幣 4400 億元，規模是咖啡市場的兩倍以上，而快樂檸檬的品牌知名度高，消費者接受程度強，因此仍有相當大的發展空間。

其中，快樂檸檬覆蓋大陸 196個城市，一線、二線城市覆蓋率達90% ，而 在一、 二線城市布局完整後，也將目光放在大陸更廣大的三、四線城市，去年起已經陸 續透過各地渠道商布局，展店布局策略明確往10億人口的城市移動，配合大陸政 府擴大內需策略，茶飲仍具有很大的潛力可供挖掘。

張妙苓認為，在通路完善佈建之外，雅茗-KY 也同步布局產品端，以不同價格、不同品牌，瞄準 各個市場、各種價格帶光譜端的消費者，鎖定的是大眾茶飲市場「快樂檸檬」 、中 高價位品牌「茶閣里的貓眼石」 ，以及「茶＋餐食」的「仙踪林」等，產品布局相 當完整。

除了大陸市場之外，雅茗 -KY 也鎖定美國市場、東協市場這兩個新式茶飲仍在成長 初期的市場作為海外重心，其中美國市場更是重中之重，將以開放地區合盟模式， 擴大快樂檸檬品牌在北美茶飲市場的佔有率 ，預計北美市場三年內達成200門店。

至於在東協市場，張妙苓說，馬來西亞合資公司在疫情下仍舊表現亮眼， 2021 年 除了繼續投入加速展店外，也會擴大與東協國家有意向結盟的夥伴進行合作，以 利東協大經濟區域布局，目前菲律賓、印尼、澳洲等市場之代理商也積極參與及 加入拓展計劃。