生達三強 元月營收最高成長近四成

製藥廠生達（1720）及兩家子公司生展（8279）、生泰（1777），2021年第一個月營收都有好表現，生達元月營收3.93億元，年增24.89%；生展元月營收1.03億元，年增39.22%；生泰元月營收7,465萬元，年增2.47%。

生達去年不受疫情影響，全年營運表現不俗，尤其到了第4季，受惠超前部署原料水位，加上轉單效益，旺季業績持績看增，延續到今年年初仍有好表現。

生展今年元月公布，以每股22.82元、總金額2.73億元參與金穎私募，完成後將持有30.08%股權，雙方藉由私募案深化合作，共同拓展微生物發酵全球市場，生展今年也延續去年在保健品市場好表現，因此帶動元月營收成長高達近四成。