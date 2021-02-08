安力 邁入高速成長期

蘋果筆電散熱廠安力-KY（5223）近期業績蒸蒸日上，今年元月營收2.63億元，月增15.9%、年增174%，不僅單月營收創歷史新高，而且一個月營收就已超過去年首季的營收，顯示公司正邁入高速成長期；安力董事長許振焜指出，目前正積極瞄準筆電、伺服器、遊戲機等三大應用領域，有信心今年全年營收比去年更旺。

安力深耕精密金屬壓鑄及沖壓件相關產品之研發、生產與銷售服務已有十多年，生產據點橫跨台灣、中國大陸昆山及重慶，是目前市場上少數可同時承作沖壓及壓鑄生產製程的廠商。

安力為蘋果、華碩等筆電大廠主要的供應商，近年來也跨足伺服器以及遊戲機散熱供應鏈，已拿下亞馬遜伺服器以及PS5、新款Xbox X／S的訂單。許振焜說，雖然去年全球市場歷經疫情衝擊，但目前市場需求已快速恢復，公司除筆電散熱市場外，也成功拓展伺服器以及遊戲機市場，今年將「三箭齊發」，營運表現持樂觀態度。以下為專訪紀要：

疫情衝擊減輕 生產力不悲觀

問：今年全球散熱暨機構件產業的需求與挑戰？

答：雖然疫情尚未結束，但相較於去年而言，今年對產業的挑戰與壓力已大幅減輕，而且目前大陸缺工狀況並未像去年同期嚴重，因此生產力具有一定的水準，不必過於悲觀。

至於需求方面，去年因疫情推升遠距教學以及居家辦公興起，帶動筆電需求暢旺，而目前來看，今年筆電需求仍會呈現不錯的態勢，因此對散熱模組及機構件是正面幫助。

此外，疫情也帶動宅經濟風潮，現階段無論是美系或者日系的遊戲機都賣的很不錯，公司去年成功切入供應鏈後，今年會持續供貨，甚至力拚擴大供貨比重，搶搭宅經濟商機列車。

問：安力的核心競爭優勢為何？

答：安力主要提供筆電中的金屬沖壓件與散熱鰭片，這兩項零組件在筆電中扮演關鍵角色，因此品質相當重要；其中，金屬沖壓件是筆電金屬結構中的支柱之一，若品質不夠好，會導致筆電結構不夠強健，而散熱鰭片是散熱模組的主要元件，必須具備良好的品質才能快速解熱。

無論是金屬沖壓件或散熱鰭片，最重要就是品質，因為關係到產品的用戶體驗，安力起家就是靠著優良的製程技術，才能獲得美系大客戶青睞，目前公司仍是美系大客戶的主要供應商，無論是新機種、舊機種均有供貨。

加強結盟華碩 業績占比升高

問：今年的營運展望？

答：安力今年鎖定筆電、伺服器、遊戲機三大市場商機，目前均有所展望，從元月營收來看，成長主因來自非電腦產品比重提升至19%，其中伺服器散熱零組件去年全年營收約3,800萬元，而今年元月營收就達900萬元，可望成為今年營收主要成長動能；而車用配件元月營收貢獻也是去年同期的兩倍。

在筆電方面，品牌大廠華碩去年占安力營收比重僅10%，今年元月跳增至18.8%，目前公司與華碩之間的開模數不斷增加，合作往來密切。

至於美系大客戶方面，今年供貨比重有增無減，大客戶去年發表首款自製處理器的筆電後，掀起了一股換機潮，挹注散熱零組件需求大增，也帶動安力出貨暢旺。

伺服器業務部分，安力布局雲端伺服器市場散熱業務多年，已經切入另一家新的美系客戶雲端伺服器供應鏈，加上原有的美系客戶，二家業者合計的訂單是今年伺服器業務重要的成長動能。

至於遊戲機業務方面，安力接獲美、日遊戲機客戶散熱鰭片訂單，去年第3季已開始出貨，第4季大量交貨，訂單能見度長達20個月，今年初需求也持續維持熱度，估計全年營收貢獻將大幅超越去年。

安力過去營收主力一向是以筆電為主，去年成功切入遊戲機供應鏈，而且取得長期訂單，對未來業務擴展有極大幫助，去年遊戲機占整體營收約8%，今年將擴大至雙位數百分比，並成為公司營收主力產品之一。

問：未來產能規劃？

答：目前生產據點分布在台灣、大陸昆山及重慶，因應近年來業務量持續增加，公司正在進行擴產計畫，未來大陸湖州廠完工後，將滿足客戶需求，同時提升接單競爭力。

此外，為建廠所需，去年已發行4億元無擔保可轉換公司債（CB），並募集完成，藉此充實營運資金及用於建廠，也期盼產能擴大後，能承接更多新訂單，並且透過產能優勢，來持續維持市場領先地位。