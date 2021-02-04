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享政策紅利 華德業績吞補丸

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

去年底華德動能交付欣欣客運16輛電動大巴，欣欣客運有二條路線已使用電動大巴；華德動能是與欣欣客運簽定22輛採購訂單，加上交車淡水客運及指南客運總計18輛，華德動能去年第4季就交車34輛，帶進營收逾3億元，由於母公司車王電百分之百認列，華德動能成為挹注車王電營運的大補丸。

欣欣客運亦規劃與華德動能共同申請交通部示範型補助計畫，將台北市羅斯福幹線所屬的28輛柴油公車，全部汰換為電動大巴，華德動能已是電動大巴市場的最大受惠者。

電動大巴的造價高，但因為客運路線固定，被視為推廣電動車最佳對象。在電動車、電動機車的趨勢之外，電動大巴也是綠能環保工具的重要對象。

三陽工業近幾年營運狀況大幅提升，機車台灣市占率快速拉升，目前已逼近三成，三陽並進一步規劃電動機車版圖，其中轉投資的鋁電池廠預計今年第3季量產。三陽不只對應鋁電池開發電動機車，也規劃第3季投入生產電動大巴，在電動車趨勢潮流帶動下，有效掌握新的能源發展。

客運 三陽 電動機車

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