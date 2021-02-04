高端新冠疫苗 有斬獲

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

本土新冠疫苗傳出新進度，前衛福部部長林奏延指出，高端疫苗（6547）自美國國家衛生研究院（NIH）獲得的抗原，並採用美國公司開發的佐劑，若二期臨床試驗順利，疫苗抗體有效性有機會達到國際水準。

聯亞生技轉投資聯亞藥業也收到食藥署核准，可專案出口試驗用新冠疫苗至巴西，後續將在當地做二期臨床試驗。

高端疫苗開發的新冠疫苗，目前正在台大、林口長庚、榮總等11家醫院進行二期臨床試驗，林奏延不僅是主審中心人體試驗委員會（CIRB）試驗主持人，也是二期試驗召集總主持人。

林奏延表示，目前全球有逾60項候選新冠疫苗正在進行臨床試驗，另有逾90項疫苗正在前臨床試驗階段，但這麼多疫苗中，估計只有前20名來得及滿足全球疫苗接種需求。

林奏延認為，一項疫苗是否夠好，除了要看抗原，也要看佐劑，台灣三家疫苗廠，包括國光生、高端疫苗及聯亞生的抗原都不錯，其中高端所採用的佐劑非常好，再加上高端發展新冠疫苗是從NIH授權取得的抗原，因此他對高端所開發的新冠疫苗很有信心，若二期臨床試驗執行順利，應有機會達到國際水準，其抗體表現將不在美國Moderna公司的疫苗之下。

對此高端說明，公司的新冠疫苗使用了SARS-CoV-2病毒表面的基因重組棘蛋白（S-2P），這項S-2P抗原是由美國國家衛生研究院（NIH NIAID）和德州大學奧斯汀分校所開發，至於佐劑部份是與美國上市的Dynavax公司合作，採用該公司的新型佐劑。

聯亞生技轉投資聯亞藥業，近日也收到食藥署核准，可專案出口試驗用新冠疫苗至巴西，後續將在當地做二期臨床試驗。

聯亞生技表示，其研發之高精準設計COVID-19疫苗，其蛋白質原料藥製程已成功放大至2,000公升商業量產規模，完成所有關鍵成分製造，預估今年7月取得台灣緊急使用授權（EUA）時，可先提供2,000萬至3,000萬劑，今年產量更可望達到1億劑。

除優先滿足國內需求，UBI集團旗下子公司COVAXX亦已積極布局全球銷售網路。

疫苗 聯亞

延伸閱讀

新加坡批准使用莫德納疫苗 首批預計3月抵達

美國力拚疫苗接種率 連鎖藥妝店也能施打

加入「疫苗實施計畫」 大陸外交部：提供1000萬劑疫苗

大陸加入WHO新冠疫苗實施計畫 將提供1千萬劑疫苗

相關新聞

精測去年EPS 28.48元

半導體測試介面大廠中華精測（6510）昨（3）日公告2020年度財務報告及盈餘配發案；精測去年全年稅後純益9.34億元，...

穩懋去年獲利 創新高

砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）昨（3）日公布去年獲利年增47%，每股純益15.45元，創新高。本季為傳統淡季，穩懋預期，...

高端新冠疫苗 有斬獲

本土新冠疫苗傳出新進度，前衛福部部長林奏延指出，高端疫苗（6547）自美國國家衛生研究院（NIH）獲得的抗原，並採用美國...

享政策紅利 華德業績吞補丸

去年底華德動能交付欣欣客運16輛電動大巴，欣欣客運有二條路線已使用電動大巴；華德動能是與欣欣客運簽定22輛採購訂單，加上...

1月營收／華宏月增9.2％ 同期新高

受惠於電視、IT及多項大尺寸應用需求夯，華宏新技（8240）昨（3）日公告1月合併營收達9.93億元，月增9.2%，年增...

德微滿手單 業績創高

二極體廠德微（3675）1月業績創歷史新高，而當前客戶需求大又急，據了解，德微2月起調漲部分產品價格，漲幅個位數；法人估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。