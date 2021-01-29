美麗新兵報到！晶鑽生醫登錄興櫃首日 股價漲逾9成

生技股又有醫美保養新兵報到。晶鑽生醫今（29）日以每股30元登錄興櫃，盤中股價來到66.6元，漲幅逾9成。隨著全球醫美市場持續擴張，尤其非手術的市場將從肉毒桿菌、玻尿酸、電波拉皮的階段，進展到音波及線雕拉提的階段，市場看好，晶鑽生醫打造自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉線材」及「S+DIAMOND鑽美姬保養品」，並取得韓國原廠「UTIMS音波治療儀」的台灣獨家代理，符合醫美市場需求產品，未來營運開展值得期待。

晶鑽生醫主要從事醫療器材、保養品研發、製造及銷售，亦提供醫療設備租賃、醫美管理顧問服務，串接打造醫美產品供應平台。晶鑽生醫並進軍寶雅及屈臣氏連鎖藥妝通路，全台共計約600家銷售據點，去年8月打造品牌旗艦館，提供消費者於旗艦館進行體驗式消費，增加消費者黏著度，並提升品牌知名度。

「MIRACLE THREAD提美拉線材」為晶鑽生醫總經理兼研發長謝佳憲醫師所開發，2018年取得TFDA醫療器材許可證，為台灣第二等級醫材，已於台灣、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等國註冊專利，另已進入FDA臨床試驗階段，預計最快2023年可於海外地區上市。

「UTIMS音波治療儀」具臉部拉提緊緻效果，為晶鑽生醫自韓國原廠KORUST取得台灣獨家代理的醫療器材，擁有專利中空探頭，目前晶鑽生醫也在申請身體用探頭，主要瞄準瘦身市場。

晶鑽生醫也積極爭取其他醫療器材的經銷或代理，增加產品多樣性，今年初已取得3項醫療器材的經銷權，包括手持超音波影像儀、義乳推進器及殺菌造氧機，以為公司帶來新的營收動能。

晶鑽生醫2020年營收3.06億元，年增14%，公司自結2020年每股純益0.54元。從營收比重來看，提美拉線材及其他醫材營收占比達54%，保養品營收比重35%。